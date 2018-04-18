В субботу, 21 апреля в Киеве состоится церемония передачи городу футбольных кубков мужской и женской Лиги чемпионов.

Церемония передачи трофеев пройдет перед зданием Киевской городской государственной администрации на Крещатике, 36 с 12:40 до 13:00.

Послы женской Лиги чемпионов и мужской Лиги чемпионов УЕФА сезона-2017/2018 Ия Андрущак и Андрей Шевченко передадут трофеи мэру Киева Виталию Кличко и президенту Федерации футбола Украины Андрею Павелко.

С 13:00 до 19:00 с кубками смогут сфотографироваться все желающие.

Финальный матч женской Лиги чемпионов состоится 24 мая на стадионе "Динамо имени Валерия Лобановского", а решающий поединок Лиги чемпионов УЕФА пройдет 26 мая на "НСК Олимпийский".

Как сообщала "Страна", новый президент УПЛ Томас Гримм считает, что украинский футбол пройдет по пути Швейцарии. После своего избрания он рассказал о том, каким он видит нынешнее состояние дел в украинском футболе, что нужно сделать, чтобы вернуть зрителей на трибуны.

Напомним, что ФИФА начала заключительный этап продажи билетов на ЧМ - 2018.