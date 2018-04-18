Еще один "забытый" местными властями памятник Ленину обнаружился в селе Староказачье Белгород-Днестровского района. На него обратил внимание местный житель, вернувшийся недавно из зоны АТО на востоке Украины. Об этом сообщает "Думская".

Он потребовал от сельсовета выполнить Закон Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов", и на днях вождя демонтировали.

Фото: dumskaya.net

Как сообщала "Страна", из Одесской области неоднократно поступают новости об уничтоженных памятниках Ленину, но каждый раз оказывает, что это не последний.

Ранее сообщалось, что в марте 2018 в Одесской области уже уничтожили последнего "вождя тоталитаризма".

Осенью 2017 в Одесской области обезглавили памятник Ленину, предполагалось. что он последний.

Мы сообщали, что два памятника Ленину продают на аукционе ProZorro. Вождей предлагают поставить в огород.



