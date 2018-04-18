В Китае признали дефектным авианосец Liaoning (ранее - "Варяг"), который был куплен недостроенным у Украины, а затем модернизирован на китайских верфях.

Об этом сообщает Asia Times.

Китайская промышленность использовала более 1200 технологических элементов для улучшения авианосца. Однако судно было признано не подлежащим модернизации из-за "врожденных дефектов".

Летчик-испытатель с 17-летним стажем по фамилии Сю рассказал изданию, что из-за особенностей конструкции с приземлением на палубу авианосца возникают проблемы. Самолетам приходится сбрасывать нагрузку в виде оружия и топлива, чтобы максимально снизить вес.

Авианосец официально числится в строю китайского военно-морского флота с 2011 года.

Судно было спущено на воду в СССР как авианесущий крейсер Рига, а позже его переименовали в Варяг. Согласно условиям раздела Черноморского флота, в 1992 году оно отошло Украине. В 1998 году Варяг купила китайская компания, которая планировала открыть там развлекательный центр. Однако позже было решено передать его флоту.

Как сообщала "Страна", атомный авианосец и ракетные суда ВМС США идут на Ближний Восток. Ожидается, что суда прибудут в регион к началу мая.

Отметим, что сооснователь Microsoft нашел затонувший авианосец у берегов Австралии.