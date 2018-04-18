В Кабмине обещают с субботы восстановить водоснабжение Авдеевки, в которой сегодня днем перестали подавать воду из-за остановки Донецкой фильтровальной станции.

Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) в Тwitter.

"В 15.25 остановлена ДФС и подача воды в Авдеевку. Население уведомлено о необходимости сделать запасы. С субботы планируется подавать воду из резервуаров по графику", - говорится в сообщении.

Фото: twitter.com/mtot_gov_ua

В Донецкой областной военно-гражданской администрации запланировано заседание комиссии по привлечению техники для подвоза технической и питьевой воды.

По информации КП "Вода Донбасса", из-за остановки работы ДФС прекращена подача питьевой воды в Авдеевку, частично - Донецк и Ясиноватую, в пос. Красный Партизан, села Крутая Балка и Верхнеторецкое.

КП "Вода Донбасса" базируется в не подконтрольном украинскому правительству Донецке, основные мощности компании также находятся на неподконтрольной территории.

Ранее "Страна" сообщала об остановке Донецкой фильтровальной станции. Полмиллиона жителей может остаться без воды.

Также работники Донецкой фильтровальной станции попали под обстрел, ранено 5 человек.