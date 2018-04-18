Служба безопасности проверяет в статью, опубликованную в журнале "Новое время" о злоупотреблениях при закупках военной техники и оборудования, на предмет содержания государственной тайны. Об этом заявил заместитель главы СБУ Виталий Маликов.

"Сейчас Служба безопасности в рамках определенных законодательством полномочий проверяет информацию о наличии в публикации ведомостей, которые составляют государственную тайну. Потому что здесь вопросов очень много", - сказал он на заседании комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности в среду, где обсуждали соответствующий резонансный материал, передает "Интерфакс-Украина".

В то же время, отвечая на вопрос члена комитета, нардепутата из фракции БПП Ивана Винника, будут ли основания для внесения сведений в ЕРДР и расследования как диверсию публикации данного материала, если иностранные партнеры откажутся в дальнейшем исполнять контракт и поставлять в Украину БМП, замглавы СБУ сказал: "Если будет такая ситуация, то есть такие основания. Преждевременно (сейчас – Прим. Ред.) давать квалификацию".

Напомним, НСЖУ раскритиковала Пашинского за атаку на журнал "Новое время" после расследования о коррупции в ВПК.

Кроме того, Пашинский хочет открывать дела против журналистов за сообщения, которые "подрывают обороноспособность".