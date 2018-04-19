В Украине задумались о том, чтобы отменить в ПДД желтый сигнал светофора. Кабинет Министров поднял этот вопрос после масштабного ДТП в Кривом Роге.

Там погибло девять человек и более двадцати получили ранения.

Водитель, который стал причиной происшествия, выехал на желтый свет. Это и стало поводом для новой идеи - вообще отменить этот сигнал светофора.

Столь "глобальные" решения после громких ЧП стали визитной карточкой властей. Так, после трагедии в Харькове, где погибло шесть человек, Кабмин ограничил скорость в городах до 50 км/ч - чего, впрочем, никто из водителей не выполняет.

"Страна" разбиралась, есть ли смысл в новом предложении властей по улучшению ситуации с аварийностью - и какой есть на этот счет мировой опыт.

"Должен быть лишь зеленый и красный"

Правительственную комиссию по расследованию ДТП в Кривом Роге возглавил замминистра инфраструктуры Юрий Лавренюк.

Он написал в Facebook, что Кабмин в лице Владимира Гройсмана уже поручил профильным ведомствам рассмотреть вопрос об отмене желтого сигнала светофора.

Замминистра заявил, что некоторые резонансные аварии были связаны с проездом одного из участников на желтый свет. Лавренюк явно намекала на прошлогоднее ДТП в Харькове, в котором погибло шесть пешеходов. По данным полиции, водитель Touareg Геннадий Дронов, который протаранил машину Алены Зайцевой, ехал именно на желтый свет.

"Должен быть лишь красный и зеленый", - однозначно делает вывод Лавренюк и заявляет, что многие страны уже отказываются от желтого света.

"Страна" решила проверить, так ли это.

Есть ли желтый сигнал в Европе?

Если посмотреть на европейские страны, то там, вопреки словам Лавренюка, от желтого сигнала не отказывались. Об этом "Стране" заявили жители разных стран Европы - в частности, Италии, Испании, Греции, Сербии и Германии.

Кроме того, в этом можно убедиться с помощью сервиса "Просмотр улиц" на картах Google. Если "поездить" по улицам крупных городов, то можно убедиться, что везде установлены трехсекционные светофоры, на которых присутствует и желтый фонарь.

Амстердам

Берлин

Братислава

Варшава

Лондон

И не только в Европе. Привычные светофоры с тремя огнями можно увидеть в США, Мексике, Южной Африке.

Нью-Йорк

Мехико

Кейптаун

И еще немаловажный факт: дорожные знаки и световые сигналы унифицированы Международной конвенцией 1968 года, и это должно соблюдаться во всех странах, которые ее ратифицировали. В их число входит и Украина.

Выдержка из англоязычной Википедии так трактует желтый свет светофора в западных странах:

"Янтарный (желтый) свет предупреждает, что сигнал вот-вот изменится на красный. В ряде стран, в том числе в Соединенном Королевстве, - фаза, в течение которой красный и желтый загорается одновременно, указывает, что сигнал вот-вот изменится на зеленый.

Действия водителей при желтом свете различаются в разных юрисдикциях - одни требуют, чтобы водители остановились, если это безопасно, другие позволяют водителям проезжать через перекресток, если это безопасно".

В этой же статье говорится, что желтый свет - это европейский стандарт. Кроме того он используется в Великобритании и США.

"На следующей неделе обязательно отмените унитазы"

В соцсетях идея Лавренюка не всем понравилась.

Журналист Сергей Гармаш объясняет, к чему на самом деле приведет отмена желтого сигнала:

"По-моему, у нас опять действуют по схеме: "мажоры превышают скорость, значит всем нужно увеличить штрафы", хотя мажорам эти повышения как раз до … Или кто-то заинтересован в замене светофоров на дорогах страны – это колоссальные деньги.

Потому что, отмена желтого света приведет, во-первых, - к увеличению пробок (все-таки, желтый является подготовительным и предупредительным, а без него, двигатели включаться будут медленнее); во-вторых, - атмосфера на светофорах и гудение клаксонов будут гораздо более нервными (те, кто спешат, не любят зазевавшихся водителей); в третьих, - пешеход может быстро остановиться, а как тормозить на резко включившийся красный водителю?

Даже если конец действия сигнала будет мигающим, то летом, когда светофоры отсвечивают солнцем, такое мигание будет малозаметным. Ну и главное – те, кто, нарушая, едет на желтый, точно также будут ездить, нарушая мигающий зеленый – это вопрос не светофоров, а психологии водителей. Поэтому я лично смысла не вижу".

Блогер Сергей Марченко запостил скриншот поста Юрия Лавренюка и написал о том, что комиссия по расследованию ДТП в Кривом Роге занимается "показухой":

"Сегодня этот чувак возглавил правительственную комиссию по расследованию причин ДТП в Кривом Роге. Чувак очень оперативный – на том же совещании, где его назначили, он сразу нашел причину ДТП и предложил Гройману отменить желтый сигнал светофора.

У меня предложение: чтобы два раза не вставать, давате сразу отменим машины. От желтого светофора гибнут десятки, а от машин – тысячи. Создадим комиссию, назначим туда Юру главным, и он отменит все сразу к чертям собачьим.

Потворствуя таким рьяным "реформаторам" Гройсман тупо бронзовеет Пшонкой. Всем же понятно, что комиссия эта нужна не для установления причин произошедшего, а чтобы показать, что они что-то делают. Такая показуха подрывает доверие к правительству".

Экс-глава АП Андрей Портнов высмеял инициативу Кабмина: "Правительство предложило отменить жёлтый свет светофора, а неделю назад внесло законопроект о захоронениях людей в парках и скверах.

На следующей неделе обязательно отмените унитазы, в реформах нужно заходить в еженедельную интенсивность".

Журналист Орест Сохар считает, что происходящее с аварийностью на дорогах - это фиаско прежде всего реформ Авакова, а не проблема желтного сигнала светофора:

"То есть, проблема не в том, что в стране нет дорожной полиции, и драйверы забили на правила дорожного движения и здравый смысл ... вина, оказывается, светофора.

Так можно запретить и пешеходные переходы, потому водители что-то там неправильно воспринимают, и сбивают трудящихся; и алкоголь надо запретить, и мобильную связь ...

Вот это суть наших "реформ", когда для проблемы с очевидным решением находят алгоритм решения через задницу.

Во всем мире трехцветный светофор для автомобилей, а у нас будет два. А потом, очевидно, и один. Красный, чтобы уж наверняка. Правда, инициативные «реформаторы» ссылается на "опыт многих стран мира", но ни поиск в Google, ни опыт путешествий в трех-четырех десятках стран таких примеров отыскать возможности не дают.

Здесь бы Кабмину дать чертей Арсену Борисовичу за увеличение количества ДТП, за тотальную анархию на дорогах, за превращение полиции в гламурных селфименов, но это сцыкотно, потому Арсен Борисович он на самого главнокомандующего погнал, поэтому лучше убрать желтый сигнал с светофора.

И еще на переоборудовании перекрестков можно будет заработать".