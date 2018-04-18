Президент Петр Порошенко провел встречу с предстоятелями православных церквей Украины, в том числе с предстоятелем Украинской православной церкви митрополитом киевским и всея Украины Онуфрием.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Также Порошенко официально принял обращение для передачи Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Украинской церкви томоса об автокефалии с подписями всех архиереев, поддержали это решение.

В частности, отмечается, что соответствующие документы передали предстоятель УПЦ КП патриарх Филарет и предстоятель Украинской автокефальной православной церкви митрополит Макарий.

О встрече с предстоятелем Украинской православной церкви митрополитом киевским и всея Украины Онуфрием, пресс-служба президента сообщает лишь, что Порошенко рассказал Онуфрию о своем визите в Стамбул и встречах со Вселенским патриархом Варфоломеем и членами Синода, посвященные перспективам предоставления томоса на автокефалию Украинской православной церкви.

В пресс-службе не цитируют позицию предстоятеля УПЦ МП, отмечая, что стороны "обменялись мнениями по активизации межконфессионального диалога в Украине".

Ранее "Страна" сообщала о УПЦ ПП. Как власть готовится создавать поместную Церковь в Украине.

Также в Оппозиционном блоке выступили против церковных инициатив президента