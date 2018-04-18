Киберполиция закрыла 9 интернет-магазинов, которые продавали несуществующий товар
Сотрудники Киберполиции организовали задержание мошенников, создававших мошеннические сайты интернет-магазинов для продажи несуществующих товаров. Например - мобильных телефонов и их комплектующих.
Об этом сообщает ain.ua.
Организаторов подобных же сайтов нашли в Харьковской и Киевской областях. Во всех случаях "магазины" работали по 100% предоплате.
Полицейские закрыли магазины:
conrad.etov.ua,
openstorekiev.com.ua,
newgadgets.com.ua,
lifetouch.etov.ua,
mac.etov.ua,
iphonemac.etov.ua,
theistone.prom.ua,
apple-family.prom.ua,
obilefan.prom.ua
Мошенники использовали "сайты-однодневки", где размещали данные о продаже техники. После того, как клиент оформлял заказ и переводил предоплату, обрывали с ним связь. Общая сумма ущерба покупателям оценивается в 700 000 грн.
Как сообщала "Страна", Киберполиция ищет "белых хакеров" на должности спецагентов. Спецагентам обещают зарплату от 25 000 до 50 000 гривен.
Напомним, что обнаружен еще один мошеннический сайт-клон "Ощадбанка".