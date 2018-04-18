Сотрудники Киберполиции организовали задержание мошенников, создававших мошеннические сайты интернет-магазинов для продажи несуществующих товаров. Например - мобильных телефонов и их комплектующих.

Об этом сообщает ain.ua.

Организаторов подобных же сайтов нашли в Харьковской и Киевской областях. Во всех случаях "магазины" работали по 100% предоплате.

Полицейские закрыли магазины:

conrad.etov.ua,

openstorekiev.com.ua,

newgadgets.com.ua,

lifetouch.etov.ua,

mac.etov.ua,

iphonemac.etov.ua,

theistone.prom.ua,

apple-family.prom.ua,

obilefan.prom.ua

Мошенники использовали "сайты-однодневки", где размещали данные о продаже техники. После того, как клиент оформлял заказ и переводил предоплату, обрывали с ним связь. Общая сумма ущерба покупателям оценивается в 700 000 грн.

Как сообщала "Страна", Киберполиция ищет "белых хакеров" на должности спецагентов. Спецагентам обещают зарплату от 25 000 до 50 000 гривен.

Напомним, что обнаружен еще один мошеннический сайт-клон "Ощадбанка".