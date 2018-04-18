Накануне премьеры второй сезон сериала "Гений", который расскажет о Пабло Пикассо - New York Times опубликовал интервью с Антонио Бандерасом, в котором он рассказал, каково это - играть своего кумира, гримироваться по пять часов в день и видеть себя старым.

Бандерас отметил, что с детства знал и восхищался Пикассо, ведь они родились в одном городе, испанской Малаге. Каждый раз, когда Антонио с мамой проходили мимо дома гения, она говорила: "Смотри, Антонио". Теперь тот самый дом виден с террасы особняка Бандераса.

Сериал охватывает два периода жизни художника: его молодость, сыгранную Алексом Ричем, и старость, которая досталась Бандерасу вместе с пятичасовым ежедневным гримом. "Сложно смотреть в зеркало и видеть старика, - говорит Антонио. - Я играю Пикассо, которому 67 лет, а мне через два с половиной года будет 60. Не так уж и далеко. Страшно примерять на себя возраст, которого ты еще не достиг. Но еще страшнее осознавать, что скоро ты его достигнешь".

Антонио Бандерас в гриме. Фото: pinterest.com

В интервью Бандерас также рассказал о том, какие проблемы были у него в начале карьеры. Даже агент актера убеждал его отказываться от образов горячих испанских парней, но Антонио понимал, что не может себе этого позволить и соглашался на работу, от которой до него отказались пять-десять претендентов: "У меня были сложности, потому что мне нужно было строить карьеру в условиях очень ограниченных возможностей. Я не мог играть в той же лиге, что и некоторые американские актеры, потому что мой акцент не позволял мне сыграть банкира из Нью-Йорка или космонавта. Поэтому я должен был балансировать. Это как парень в цирке, который пытается жонглировать тарелками. И если он остановится, они упадут. Поэтому мне пришлось делать в карьере то, чего я бы не хотел делать. Это была пустыня для испанских актеров".

Известно, что Пикассо - самый дорогой художник в мире: в одном только 2008 году его картин продали на 262 млн долларов. 4 мая 2010 года картина Пикассо "Обнаженная, зеленые листья и бюст", проданная на аукционе "Кристис" за 106 482 000 долларов, стала самым дорогим произведением искусства в мире на тот момент.

Как сообщала "Страна", в середине мая картину Пабло Пикассо выставят на аукцион Christie's за $70 миллионов

Мы писали, что под шедевром Пикассо обнаружили еще одну картину.





