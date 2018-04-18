Министр обороны Степан Полторак отстранил от должности начальника штаба - первого заместителя командующего ВМС Украины капитана первого ранга Романа Гладкого.

Такое решение глава военного ведомства принял во время своего недавнего визита в Одессу, сообщает "Думская" со ссылкой на источники в Минобороны.

Гладкий отстранен на время служебного расследования, предметом которого станут как отдельные финансово-экономические нарушения, так и информация о российском гражданстве супруги офицера Елены.

Роман Гладкий, фото - dumskaya.net

Напомним, первые два года после начала войны она продолжала вместе с детьми жить на оккупированном полуострове. Дочь капитана первого ранга занимается плаванием и успешно выступала на соревнованиях за Центральный спортивный клуб армии РФ.

Обязанности начальника штаба временно исполняет первый заместитель Гладкого контр-адмирал Дмитрий Таран, к которому тоже есть вопросы, прежде всего по его поведению во время захвата Крыма.

Ранее сообщалось, что ВМС Украины помогут с разминированием Дуная от боеприпасов Первой мировой войны.

Ранее министр Полторак рассказал, когда Украина получит долгожданные Javelin.