В крупнейшем армянском городе Гюмри участники протеста против премьерства Сержа Саргясяна пытались войти в учебные заведения и агитировать студентов присоединятся к демонстрациям, после чего учебные центре в городе закрыли.

Об этом сообщает местный телеканал "Гала".

В гюмрийском филиале Национального политехнического университета Армении митингующих не пустили внутрь. Однако нескольким из них удалось пройти в здание и призвать студентов не оставаться в вузе и выходить на протесты.

Среди протестующих есть и школьники. Некоторые из них утверждают, что директора школ грозят им отчислением, если они не прекратят участие в митингах. Предупреждение воздержаться от участия в акциях протеста получают и родители.

Во время протестов в Ереване задержали 59 человек. 17 апреля полиция заявила, что освободила всех задержанных.

Ранее "Страна" сообщала, что Серж Саргсян стал премьером Армении. 14 апреля правящая Республиканская партия официально утвердила кандидатуру руководителя партии, экс-президента Саргсяна на посту премьер-министра страны. 16 апреля его кандидатуру официально выдвинула парламентская фракция Республиканской партии.

Утром 16 апреля протестующие перекрыли ряд главных автодорог в Ереване в знак протеста против выдвижения экс-президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. Также противники премьерства Саргсяна ворвались в здания Общественного радио. Правоохранители применили шумовые гранаты и слезоточивый газ против участников акций протеста в Ереване.

Также в Армении полиция зачищает центр города от протестующих.