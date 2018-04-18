Компания "Киевстар" ввела новую линейку тарифов в связи с запуском 4G-сети. Самый низкий тариф подорожал на 10 грн. Об этом заявил президент компании "Киевстар" Петр Чернышев в совместном интервью "Экономической правде" и "Зе Интервьюер".

"Вышла новая линейка тарифов. Самый низкий тариф в предыдущей линейке был 45 грн в месяц, теперь - 55 грн. Понятно, что другие тоже примерно так же повысились. Получается примерно на 10 грн. Я не думаю, что это какое-то сумасшедший рост цен", - рассказал Чернышев.

По словам Чернышева, перейти на новые тарифы придется всем абонентам независимо от того, поддерживают ли их смартфоны сеть 4G, ведь преимущества в результате почувствуют все.

"Во-первых, все эти 4G перейдут в обычные голосовые звонки, мы их туда переводим, разгружаем сеть. Гораздо больше абонентов пользоваться 4G, не зная об этом ... То есть маршрутизация вашего звонка пойдет не по старым GSM-частотах, а часть звонков пойдет в 4G. Будет более четкий звук", - объясняет глава компании.

Кроме этого, "от того, что люди пойдут в 4G с новыми хорошими телефонами, разгрузится сеть 3G. Соответственно в 45% людей, у которых телефоны старые, станет лучше Интернет в 3G".

Как сообщала "Страна", глава "Киевстара" рассказал, как Порошенко прервал аукцион по 4G.

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