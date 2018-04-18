Полицейские рассказали о трудностях в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета летом 2016 года на центре Киева.

В частности, следователям необходимо сотрудничать с Россией в рамках этого производства, для расследования связей убитого с гражданами, проживающими в этой стране.

Об этом в эфире "Громадському" рассказал директор департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Украины Андрей Шевченко.

"Главная сложность дела Шеремета - это хорошо организованное преступление и очень широкие контакты этого гражданина на территории страны-агрессора, которые пока не удается решить следственным путем", - рассказал он.

Украинские следователи уже сотрудничали с ФБР США в этом производстве. В частности, американские эксперты предоставили экспертно-консультативную помощь по техническим и взрыво-техническим исследованиям. Об их результатах не сообщается.

13 апреля заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко заявил, что у следствия пока нет, доказательной базы по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Полиция квалифицировала гибель журналиста как умышленное убийство. Приоритетной версией убийства Шеремета является его профессиональная деятельность.

Ранее "Страна" сообщала, что в OCCRP считают, что к убийству Шеремета причастны украинские власти.

Также в СБУ за два года так и не собрали доказательную базу по делу Шеремета.