Масштабная пылевая буря обрушилась на древний иранский город Йезд. Ураган разносит густую пыль по всему городу. Об этом в среду, 18 апреля, сообщает ТСН.

Ураган носит пылевую бурю по городу со скоростью до ста километров в час. Пыль полностью закрыла небо, в некоторых районах не разглядеть даже солнце.

При этом скорость ветра достигает более ста километров в час.

Пылью полностью закрыло небо, в некоторых районах не разглядеть даже солнце.

Местные СМИ сообщают о десяти пострадавших.

Видео: youtube.com/Фобос / Phobos. Катаклизмы и катастрофы природы

Как сообщала "Страна", Amazon снимет сериал "Песчаная буря" по биографии Муаммара Каддафи. Ливийский лидер был убит в 2011 году.

Напомним, что украинцев предупреждают про серьезные магнитные бури в апреле.