В Каневе Черкасской области городская газета "Час пик" вышла с антисемитским лозунгом: "Волком пусть завоют м@скали, а ж@ды заверещат как свиньи! Нынче праздник на моей земле! - Пасха идет по Украине!".

Об этом сообщил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский на своей странице в Facebook.

Главным редактором общественно-политического еженедельника "Час пик" является Андрий Зелененко.

Долинский сообщает, что ему пришлось убрать "неправильные буквы", дабы избежать бана в соцсети.

Фото: facebook.com/eduard.dolinsky

В комментариях пользователи сошлись во мнении, что такие заявления в СМИ недопустимы. Они имеют все признаки ксенофобии (нетерпимости к чужому, незнакомому, иностранному) или антисемитизма (ненавистное отношение к евреям).

Кстати, четверостишье принадлежит авторству черновицкого чиновника, замначальнику отдела туризма Черновицкой ОГА Сергею Крупко, которое не было понято местными евреями. Поэт сочинял похожие стихи на Рождество и делился ими в Facebook.

""Вовком хай завиють моск_лі

А ж_ди заверещать як свині.

Нині свято на моїй землі,

Коляда іде по Україні", - говорилось в оригинале.

Как сообщала "Страна", Израиль заявил о резком росте антисемитизма в Украине.

Также "Страна" писала, что синагогу и центр Одессы вандалы обрисовали антисемитскими лозунгами.