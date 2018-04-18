С целью чествования подвига победителей старшего поколения, увековечения памяти жертв Второй мировой войны, а также консолидации общества и утверждения идеалов мира, Киев будет отмечать День памяти и примирения и 73-ю годовщину победы над нацизмом во Второй мировой войне. Об этом информирует пресс-служба КГГА.

"В соответствии с законом об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов, Указа президента от 26 марта 2018 № 85/2018 в Киевской городской государственной администрации утвержден соответствующий план мероприятий:

Торжественная церемония возложения цветов к могиле Неизвестного солдата состоится 9 мая в парке Вечной Славы.

Кроме того 9 мая с 11:00 до 17:00 в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне продолжаться торжества "Помним - Побеждаем" по случаю Дня памяти и примирения и 73-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне.

В рамках торжеств состоится концертная программа Киевского академического муниципального духового оркестра "Украина - священная земля", поминальный реквием "Память", молебен за мир в Украине, церемония возложения гирлянды Военной Славы к скульптурной композиции "Форсирование Днепра", концертно-тематическая программа "победа, святая победа".

Также с 30 апреля до 1 мая в Гидропарке, парке "Березовая роща" будет патриотический слет "День Героя".

3 мая запланирована праздничная встреча руководства столицы с участниками боевых действий Второй мировой войны, представителями общественных организаций ветеранов войны и труда.

4 мая будут приветствовать ветеранов войны, участников антитеррористической операции, которые находятся на лечении в Киевском городском клиническом госпитале ветеранов войны (Пуща-Водица, ул. Ф. Максименко, 26).

8 мая с 12:00 до 18:00 на Певческом поле Печерского ландшафтного парка будет проходить художественная программа "Годам никогда памяти не стереть" с участием мастеров искусств, художественных любительских и ветеранских самодеятельных коллективов. Также 8 мая с 12:00 до 13:00 в Музее оккупации (филиал Музея истории г.Киев) состоится кинолекторий "Битва за Днепр и освобождения Киева".

В течение мая в центральных библиотеках столицы продлится цикл тематических мероприятий: акции чествования ветеранов, вечера памяти, выставки-воспоминания, дискуссии-размышления.

В кинотеатрах "Флоренция", "Факел", "Луч", "Ленинград", "Старт", "Лира", "им. Тараса Шевченко" состоится просмотр документальных фильмов о победе над нацизмом во Второй мировой войне и тематических художественных фильмов" Нет неизвестных героев", "Днепровская баллада".

Кроме того, в Государственном архиве Киева в мае откроется выставка архивных документов ко Дню памяти и примирения и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Также в учебных заведениях и учреждениях образования будут продолжаться просветительские мероприятия, творческие проекты, конференции, заседания за круглым столом, часы и марши памяти, творческие художественные мероприятия, книжные экспозиции, выставки рисунков, кинопоказы по случаю Дня памяти и примирения и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Также Департамент образования и науки, молодежи и спорта организует экскурсии в Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне, Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр", возложение цветов к памятникам. В течение апреля-мая будут организованы встречи учащейся молодежи с ветеранами войны.

Мероприятия ко Дню памяти и примирения и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне продолжаться во всех районах Киева.

На время проведения общегородских мероприятий будет обеспечена охрана общественного порядка, дежурство бригад скорой (экстренной) медицинской помощи.

Напомним, что в Польше 9 июля будут отмечать День памяти жертв геноцида ОУН-УПА.