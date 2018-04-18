Нардеп Александр Онищенко рассказал, почему были закрыты дела против экс-министра экологии времен Януковича Николая Злочевского. Этому политик посвятил главу своей книги о коррупции действующего президента Петра Порошенко.

Книга называется "Петр Пятый. Правдивая история об украинском диктаторе". Онищенко уже анонсировал, что книга уникальна тем, что содержит серию до сих пор неизвестных историй о коррупции в окружении Порошенко.

"В газодобывающем бизнесе сильным игроком значился бывший министр экологии Николай Злочевский. Он неплохо преуспел в должности министра в правительстве регионалов. Окружил свой бизнес правильной политической опекой, получил лицензии на ряд интересующих его месторождений, набрал команду геологов и организовал себе разрешение на добычу газа в самых перспективных месторождениях", - пишет Онищенко.

В 2010 году Злочевский был назначен министром охраны окружающей среды, в 2012-м — заместителем секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины, на этом посту был вплоть до 26 февраля 2014 года, когда его уволил своим указом и.о. президента Александр Турчинов. Вскоре Злочевский выехал из страны, и новая власть завела против него серию уголовных дел.

Однако, по словам Онищенко, Злочевскому удалось договориться с Порошенко о взаимодействии на следующих условиях: его оставляют в покое и дела закрывают,а взамен Злочевский делится с Порошенко долей в бизнесе, который купил у самого богатого польского бизнесмена Яна Кульчика. Речь идет о газодобывающей компании "КУБ-Газ", владеющей пятью лицензиями на добычу и одной лицензией на разведку на востоке Украины.

Онищенко также отметил, что Злочевский поступил весьма мудро и взял в наблюдательный совет нефтегазовой компании Burisma (он там совладелец) сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена (к слову, тогда еще куратора "украинского направления" в руководстве США), а также бывшего президента Польши Александра Квасьневского. За протокольное участие в конференциях и титульный статус они получают весьма неплохой гонорар — больше миллиона долларов в год и фактически страхуют бизнес Злочевского от всякого рода репутационных рисков.

Полную расшифровку пленки Онищенко с разговором с президентом, на которой идет речь о Злочевском читайте в нашей статье "Как Порошенко по Злочевскому вопрос решал".