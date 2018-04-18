Нардеп Сергей Пашинский (Народный фронт) инициировал подготовку изменений в законодательство, предусматривающих ответственность, в том числе уголовную, за "распространение неправдивой информации, которая подрывает обороноспособность Украины".

Об этом пишет "Интерфакс-Украина", ссылаясь на заявление Пашинского на заседании комитета по нацбезопасности в среду в Киеве, где обсуждается скандал вокруг публикации в издании "Новое время" о возможных злоупотреблениях при закупках в сфере обороны.

"Мы провели консультации уже со многими фракциями в парламенте. Я прошу наших депутатов во главе с господином Винником (народный депутат Иван Винник, БПП – Прим. Ред.) вместе с комитетом по свободе слова наработать дополнения к действующем законодательству за ответственность , в том числе уголовную, за подрыв обороноспособности путем распространения заведомо неправдивых данных", - заявил нардеп.

Пашинский также выступает за продление сроков давности правонарушений, связанных с расхищением армии.

Ранее "Страна" сообщала, что расследование дела Пашинского. На комитет Рады по нацбезопасности пригласили Грицака, Полторака и Сытника.

Также Пашинский назвал критическую статью о себе в журнале "атакой на обороноспособность Украины".