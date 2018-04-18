В киевском парке "Наталка", который в прошлом году открылся на Оболонской набережной, распустились сакуры.

Снимки цветущих нежно-розовых деревьев опубликовал "Информатор".

Кстати, парк "Наталка" далеко не единственное место, где в Киеве можно наблюдать цветение сакур.

В прошлом году коммунальщики высадили более 100 деревьев на Владимирской горке, возле Золотых ворот, в Мариинском парке, парке Киото, на Пейзажной аллее, на территории Киевского хореографического училища и Киевского политехнического университета, в ботсаду им. Фомина Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Фото: kiev.informator.ua

Фото: kiev.informator.ua

Фото: kiev.informator.ua

Фото: kiev.informator.ua

Фото: kiev.informator.ua

Как сообщала "Страна" на прошлой неделе в Ботаническом саду им. Фомина зацвели магнолии, а теперь пришел черед и красивейших сакур. Горожане любуются цветущими деревьями, забывая о суете будничной жизни.