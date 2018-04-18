В понедельник, 16 апреля, в супермаркете "Фора" на Голосеевском проспекте мужчина устроил стрельбу, а затем скрылся. Об этом сообщает "Информатор" ссылаясь на Национальную полицию.

Сообщается, что мужчина с явными признаками алкогольного опьянения зашел в супермаркет, вытащил пистолет, сделал несколько выстрелов, а затем убежал. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

По факту стрельбы в магазине полиция возбудила уголовное дело по статье 296 ("Хулиганство"), начато досудебное расследование. В настоящее время полиция разыскивает подозреваемого.

Приметы мужчины: рост около 180 см, спортивное телосложение, короткая стрижка, темная короткая борода. Предположительно, травма левой руки.

Фото: kiev.informator.ua

Тех, кто узнал злоумышленника, просят обращаться по телефону 102.

Как сообщала "Страна", перед Пасхой в Киеве пьяная компания устроила стрельбу по окнам многоэтажек.

Мы писали, что в центре Киева на улице Верхней со стрельбой избили 30-летнего иностранца.

Ранее в Киеве у торгового центра произошла стрельба из автомата.