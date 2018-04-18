В Берлине радикалы напали с кулаками на мужчин в кипах
В среду, 18 апреля в Берлине трое радикалов напали на двух мужчин с традиционными иудейскими головными уборами - кипами.
Нападение на 21-летнего гражданина Израиля и сопровождавшего его 24-летнего гражданина ФРГ произошло в районе Пренцлауэр-Берг, передает DW.
В интервью израильскому телевидению один из пострадавших рассказал, что они "просто шли по улице и ни с кем не общались". Но им повстречались незнакомые мужчины, которые стали выкрикивать антисемитские оскорбления, в том числе "Jahudi" ("еврей" по-арабски. - Прим.Ред.).
После этого один из радикалов начал избивать израильтянина ремнем. Момент избиения был зафиксирован на видео, снятое самим израильтянином. Затем хулиганы убежали.
По словам представителя полиции Михаэля Гассена (Michale Gassen), в полиции располагают видеоматериалом, начато расследование.
Ранее правительство Германии заявило об создании поста уполномоченного по борьбе с антисемитизмом.
Antisemitischer Angriff in #Berlin – ein Mann schlägt mit einem Gürtel auf einen Mann ein und bezeichnet ihn wiederholt als "Yahudi" (arabisch für "Jude"). #Antisemitismus pic.twitter.com/YCHVgCF1ox— Jüdisches Forum (@JFDA_eV) 17 квітня 2018 р.
Видео: twitter.com/JFDA_eV
Как сообщала "Страна", Украина завершила переговоры о зоне свободной торговли с Израилем. Для аграриев часть пошлин будет отменена сразу, часть - отменят или снизят постепенно. Также договор позволит открывать совместные предприятия.
Напомним, что США заблокировали проект Совбеза ООН о независимом расследовании ситуации в секторе Газа.