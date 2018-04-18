В Турции пройдут внеочередные президентские и парламентские выборы 24 июня 2018 года. Об этом сообщает Hurriyet.

Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган провел специальную пресс-конференцию, на которой заявил, что в "стране растет неопределенность после попытки госпереворота в 2016 году и переход к новой системе управления становится все более актуальным".

"Мы обсудили предложение госпожи Бахели и решили принять решение о досрочных выборах ... Мы решили провести выборы 24 июня 2018", - сказал Эрдоган.

Он отметил, что военная операция в Сирии и исторически важные события в регионе, главным образом в Сирии и Ираке, ставят Турцию перед необходимостью принять меры по устранению политической неопределенности.

Как сообщала "Страна", Эрдоган настаивает на членстве Турции в Евросоюзе.

Также "Страна" писала о том, как в Греции предотвратили покушение на Реджепа Эрдогана.