На время проведения мужского и женского финалов Лиги чемпионов в Киеве установят более 400 туалетов.

Об этом сообщил Андрей Мирошниченко, главный представитель КГГА по вопросам, связанным с проведением финалов Лиги чемпионов УЕФА и Лиги чемпионов УЕФА среди женских команд сезона 2017/2018 в Киеве, передает 44.ua.

"На сегодня, если не ошибаюсь, со стороны города, независимо от каждой отдельной локации, будет установлено более 400 туалетов, в местах основного скопления людей", - сказал Мирошниченко.

Дополнительные туалеты планируют установить на территории фестиваля чемпионов, а также на территории парка Тараса Шевченко и возле Дворца "Украина".

Отметим, что финал Лиги чемпионов состоится в Киеве 26 мая.

Ранее "Страна" сообщала, что теперь наша цель приехать в Киев на финал Лиги чемпионов - тренер Ромы.

Также от 70 до 450 евро. Стартовал прием заявок на билеты на финал Лиги чемпионов в Киеве.