Народный депутат Надежда Савченко не может подать электронную декларацию, поскольку ей для этого нужно поставить электронную подпись, а этого она не может сделать из-за пребывания в СИЗО.

Как передает УНИАН, об этом она заявила журналистам в Шевченковском районном суде города Киева.

"Есть такое понятие как электронная подпись. Я должна это сделать сама, но у меня нет доступа к интернету, к компьютеру, и я не могу это сделать, поскольку нахожусь в ограничении своей воли, своих полномочий, своих рабочих обязанностей ", - заявила депутат.

На 6 апреля электронные декларации вовремя не подали пять народных депутатов - Надежда Савченко, Сергей Клюев, Андрей Журжий, Александр Онищенко и Богдан Онуфрик.

По информации Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, один из этих депутатов подал декларацию с опозданием на один день, другие четверо этого так и не сделали.

В соответствии с законодательством, субъекты декларирования обязаны ежегодно подавать электронные декларации за прошлый год до 1 апреля. Несвоевременное представление без уважительных причин деклараций влечет наложение штрафа от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан, а ответственность за умышленное непредставление декларации предусмотрена статьей 366-1 Уголовного кодекса Украины.

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