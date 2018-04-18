Президент США Дональд Трамп назвал экс-главу ФБР Джеймса Коми худшим руководителем Федерального бюро расследований в истории.

"Слизняк Джеймс Коми, худший глава ФБР в истории, был уволен не из-за расследования о России, где, кстати, не было никакого сговора (кроме демократов)", - написал Трамп в твиттере.

Ранее Коми выпустил мемуары "Высшая лояльность: правда, вымысел и лидерство". В них содержится жесткая критика Дональда Трампа.

Коми вспоминает, что во время встреч с хозяином Белого дома он невольно вспоминал свою работу в качестве прокурора, который расследовал дела мафии и находил "много общего" между "донами" и президентом США.

В мемуарах также рассказывается об общении Трампа с проститутками в Москве, а также просит прощения у Хиллари Клинтон.

Фото: twitter.com/realDonaldTrump

Как сообщала "Страна", конфликтовавший с Трампом замглавы ФБР уволен за два дня до пенсии. Президент США публично критиковал Маккейба в предвзятости в расследовании ФБР предполагаемого вмешательства России в выборы президента США в 2016 году.

Напомним, что Дональд Трамп назвал главные фейки о нем за прошлый год.