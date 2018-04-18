Сегодня, 18 апреля, состоятся полуфинальные поединки Кубка Украины по футболу. Донецкий Шахтер примет ФК Мариуполь в Харькове. Команды представили свои игровые комплекты. "Азовцы" решили разработать особую форму на игру с "горняками".

Об этом говорится в Twitter.

Так, на встречу с донецкой командой подопечные Александра Бабича выйдут в синих шортах и бело-голубой футболке.

Что касается "Шахтера", то он выйдет на матч в своих традиционных цветах.

Отметим, что основным комплектом "Мариуполя" является чисто синяя форма, в то время, как выездная - чисто оранжевая.

Напомним, что полуфинал Кубка Украины между "Шахтером" и "Мариуполем" состоится 18 апреля 2018 года. Начало в 19:00.

Фото: twitter.com/FCShakhtar

Как сообщала "Страна", ФФУ уже назначила судейские бригады на эти поединки.

Также "Страна" писала, что фанаты "Динамо" устроили драку с полицией после матча с "Шахтером".