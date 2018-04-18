Китайская провинция Хайнань, в состав которой входит одноименный крупный остров и еще несколько островов поменьше, отменила визы для Украины и еще 58 стран. Об этом сообщает Министерство общественной безопасности КНР.

Безвизовый режим для граждан 59 стран мира начнет действовать в провинции Хайнань с 1 мая этого года. При этом срок пребывания туристов на ее территории будет увеличен с 21 до 30 дней.

Новые правила будут действовать как в отношении туристических групп, так и отдельных путешественников, которые будут приезжать на остров, пользуясь услугами турагентств.

В государственном миграционном управлении Китая заявили, что такая упрощенная безвизовая политика вводится в рамках поддержки и углубления политики реформ и открытости в провинции Хайнань.

Известно, что Хайнань является самой южной провинцией Китая, которая славится своим тропическим климатом и морскими курортами.

Ранее "Страна" писала о том, что украинцам пообещали посещение Уругвая без виз.

Также мы сообщали, что Климкин обещал скорое подписание безвиза с Македонией.