В Минске пройдут совместные компьютерные командно-штабные учения единой системы противовоздушной обороны России и Беларуси "Региональная безопасность 2018". Они запланированы на август.

Об этом сообщает Rg.ru.

Основная задача совместных маневров – совершенствование единой региональной системы ПВО двух стран и повышение эффективности боевого применения войск.

"Участникам "электронных маневров", помимо прочего, предстоит смоделировать боевые действия в составе единой региональной системы ПВО Беларуси и России в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности", – говорится в сообщении.

В Минобороны РФ отметили, что в сентябре подобные совместные учения пройдут с войсками ПВО и Военно-воздушными силами Узбекистана.

Напомним, 3 апреля 2018 в Харьковской области под руководством оперативного командования "Восток" прошли масштабные командно-штабные учения по территориальной обороне, которые продлятся до 5 апреля.

Как сообщала "Страна", ранее в 2017 году в Беларуси прошли российско-белорусские военные учения "Запад -2017". На время учений в населенных пунктах ввели комендантский час.

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