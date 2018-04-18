Система передачи финансовых сообщений SWIFT не будет отключать Россию из-за санкций.

Об этом сообщил в среду в Москве ее гендиректор Готфрид Лайбрандт, пишут "Ведомости" со ссылкой на свои источники.

Сегодня проходит общее собрание Российской национальной ассоциации СВИФТ ("Россвифт") и бизнес-форум SWIFT, на котором Лайбрандт подчеркнул, что SWIFT - нейтральная организация.

Вопрос об отключении России от SWIFT был впервые поднят в 2014 г., когда система получила требования об отключении от сети SWIFT отдельных пользователей или целых стран - речь шла об Израиле и России. В частности, в отношении России такие санкции в сентябре рекомендовал ввести Европарламент Совету ЕС.

Тогда система опубликовала заявление, в котором назвала ссылку на SWIFT при обсуждении такого деликатного вопроса прямым ударом по репутации компании: "Наша миссия - быть глобальным и нейтральным провайдером услуг". SWIFT также подчеркивала, что "не будет в одностороннем порядке под влиянием политического давления принимать решения об отключении организаций от своей сети".

Центробанк однако в 2014 г. создал Систему передачи финансовых сообщений Банка России, которая позволяет отправлять сообщения в формате SWIFT, но только внутри страны. Для обмена финансовой информацией с международными партнерами у банков аналогов SWIFT нет.

В прошлом году российский трафик SWIFT вырос на 40% до 116 млн сообщений, а Россия с 2015 г. входит в совет директоров системы вместе с другими 24 странами –крупнейшими пользователями системы. Благодаря росту трафика Россия с этого года получила скидку на отправку сообщений внутри страны на основе индивидуального соглашения со SWIFT.

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