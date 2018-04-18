Киевраду просят ввести ночной запрет для мотоциклистов
Киевлянин Александр Сергеев обратился к властям Киева с просьбой запретить мотоциклистам ездить по ночам в центре и густонаселенных районах города.
Соответствующую петицию опубликовали на сайте Киеврады.
"Вопрос очень важный, который назрел давно. С приходом весны, с наступлением лета в городе Киеве происходят мотогонки на улицах и проспектах. На горячие линии поступает множество жалоб на ночные гонки, которые с наступлением тепла активизировались в городе", - отметил автор петиции.
Он просит столичные власти запретить "будить ночью людей громкими звуками музыки из машин и ревом мотоциклов".
При этом мужчина подчеркнул, что закон позволяет ограничивать движение на некоторых улицах и что подобный запрет уже действует в Харькове.
фото: petition.kievcity.gov.u
Как сообщала "Страна", киевляне просят Кличко оставить улицы в покое и забыть о переименованиях на 7 лет.
Отметим, что жители Киева также хотят наказать машиниста, который лихачит на красной ветке метро.