Киевлянин Александр Сергеев обратился к властям Киева с просьбой запретить мотоциклистам ездить по ночам в центре и густонаселенных районах города.

Соответствующую петицию опубликовали на сайте Киеврады.

"Вопрос очень важный, который назрел давно. С приходом весны, с наступлением лета в городе Киеве происходят мотогонки на улицах и проспектах. На горячие линии поступает множество жалоб на ночные гонки, которые с наступлением тепла активизировались в городе", - отметил автор петиции.

Он просит столичные власти запретить "будить ночью людей громкими звуками музыки из машин и ревом мотоциклов".

При этом мужчина подчеркнул, что закон позволяет ограничивать движение на некоторых улицах и что подобный запрет уже действует в Харькове.

фото: petition.kievcity.gov.u

Как сообщала "Страна", киевляне просят Кличко оставить улицы в покое и забыть о переименованиях на 7 лет.

Отметим, что жители Киева также хотят наказать машиниста, который лихачит на красной ветке метро.