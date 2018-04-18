Во время судебного заседания исполнительный продюсер иллюзиониста Дэвида Копперфильда Крис Кеннер рассекретил главный трюк. Об этом сообщает АР.

Хитрость трюка в исчезновении людей заключается в том, что подготовленные артисты с фонариками прогоняют случайно выбранных зрителей через закрытые темными шторами проходы на кухню развлекательного комплекса и выводят на улицу.

Затем их заводят назад, чтобы они успели снова вернуться к концу шоу.

Отметим, что суд над Копперфильдом происходит по обвинению британца Гэвина Кокса, который пострадал на шоу фокусника в 2013 году.

Как сообщала "Страна", популярная модель заявила о домогательствах артиста, когда ей было 17 лет.

Также "Страна" сообщала, что Дэвида Копперфильда Forbes включил в список самых богатых знаменитостей Америки.