В среду, 18 апреля Одесский апелляционный административный суд постановил восстановить в должности экс-прокурора Приморского района Одессы Александра Кузьменко, который ранее был уволен в рамках реализации закона "Об очищении власти".

Сам Кузьменко в комментарии "Стране" сообщил, что суд признал незаконной процедуру его увольнения в рамках люстрации и обязал прокуратуру выплатить ему денежную компенсацию за время вынужденного прогула в размере 295 тыс грн.

Тем самым, впервые за последние три года, в Украине было вынесено решение в пользу люстрированных чиновников.

Данный вердикт может быть обжалован в кассации (в течение 30 дней). Но вне зависимости от позиции ГПУ по этому поводу, решение о восстановлении Александра Кузьменко уже считается вступившим в силу.

Кузьменко ранее занимал должности первого зама прокурора Печерского района Киева, а затем - прокурора Приморского района Одессы и был уволен в марте 2015 года по люстрации. Это решение экс-прокурор оспорил в судах, тяжба затянулась на три года. В частности, в декабре 2015 года Одесский окружной админсуд отказал в удовлетворении его требований, и это решение было оспорено в апелляции.

Слушание в этой инстанции приостанавливалось до вынесения вердикта Конституционным судом о соответствии закона о люстрации основному закону государства. Но КСУ до сих пор не вынес никакого решения, и в декабре прошлого года производство по иску Кузьменко было возобновлено. Наряду с оспариванием своей люстрации в украинских судах он подал жалобу в ЕСПЧ, который также принял материалы к рассмотрению.

До сегодняшнего прецедента прокурора Кузьменко в Украине были единицы судебных решений, благодаря которым чиновникам удавалось избежать попадания под каток люстрации. Самые известные случаи касались бывшего первого зама прокурора Киева Олега Валендюка, экс-главбуха ГПУ Людмилы Ерховой, бывшего руководителя Генинспекции ГПУ Максима Мельниченко и экс-прокурора Одесской области Николая Стоянова.

Вместе с этим, подавляющее большинство прокуроров, которые попали под действие закона "Об очищении власти", были уволены из ведомства осенью 2014-весной 2015 года. Ряд люстрированных прокуроров обжалуют такое погашение в правах в украинских судах, а также Европейском суде по правам человека.

Как сообщала "Страна", ЕСПЧ приступил к рассмотрению по сути жалоб еще пятерых люстрированных украинских чиновников.

Ранее в Венецианской комиссии пожурили министра Петренко за игнорирование рекомендаций по люстрации.