На время проведения мужского и женского финалов Лиги чемпионов УЕФА в Киеве ограничат движение транспорта.

Об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил начальник управления транспорта и пассажирских перевозок Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Валентин Кульбако, передает "Громадське".

"С 12 мая начинаются работы по монтажу конструкций "Фестиваля чемпионов" - своеобразной фан-зоны, которая будет расположена на Крещатике, от улицы Городецкого до улицы Богдана Хмельницкого. Ограничение движения там будет продолжаться с 12 и вплоть до 31 мая. Непосредственно 26 мая, в день проведения мужского финала ЛЧ, зона перекрытия будет расширена до Бессарабской площади", - отметил Кульбако.

Он добавил, что 26 мая будет ограничено движение на улицах Коновальца, Большой Васильковской, Владимирской, Льва Толстого, бульваре Шевченко, Крещатике и бульваре Леси Украинки.

Отмечается, перекрытие улиц продлится с 20:00 25 мая до 6:00 27 мая. Проезд проживающих на указанной территории будет происходить при наличии паспортов с пропиской или договора об аренде жилья в упомянутой зоне.

Кроме этого, ожидается оживление движения на трассе Киев – Борисполь 26 мая. А транспортировку туристов из аэропорта в Киев будут обеспечивать около 130 автобусов. Отмечается, что через воздушные ворота в Украину прибудут около 35 тыс. болельщиков.

Кабмин поручил правоохранителям в период с 18 по 28 мая повысить уровень мероприятий по определению потенциальной угрозы террористических актов в Киеве и Киевской области. Отмечалось, что в период проведения финала Лиги чемпионов Украина ожидает прибытия более 50 тысяч болельщиков.

Ранее "Страна" сообщала, что сегодня в Киеве ограничат движение через перекресток Дарницкого и Харьковского шоссе.

Также в Киеве ограничат движение по Южному мосту и путепроводам у Северного моста.