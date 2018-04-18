В столовой Верховной рады поднялись цены в меню, включая минеральную воду, которая подорожала за ночь на 30 копеек.

Об этом сообщил народный депутат Борислав Береза на своей странице в Facebook.

"Вчера бутылка 0,5 моршинской без газа стоила 9,84, а уже сегодея 10,15. Такая же ситуация произошда и со всем остальном меню. Например, если раньше столовая закупала язык по 350 гривен за килограмм, то теперь по 700", - пишет нардеп.

Он уточняет, что такая ситуация сложилась из-за того, что продукты начали закупать на тендерах.

"Говорят, что на тендеры, по каким-то удивительным стечениям обстоятельств, попадают только "свои" поставщики. Чужих затем проверками и приемкой вынуждают в тендерах больше не участвовать", - добавляет Береза.

Также нардеп жалуется что в соседних с Радой заведениях цены ниже, а еда при этом - вкуснее.

"Но уже всем известный факт, что в любом ресторане или кафе, вокруг Верховной Рады, бизнес-ланч значительно дешевле, чем в столовой ВР. И вкуснее. Единственная причина почему едят в столовой ВР - это экономия времени, ведь никуда бегать не надо", - сокрушается депутат.

Фото: facebook.com/borislav.bereza

Как сообщала "Страна", в предыдущий раз в столовой Верховной Рады резко выросли цены: креветки стали по 146 гривен и осетр по 285.

Напомним также, что в столовой Верховной рады можно пообедать супом из осетрины за 29 гривен.