Укрпочта получила от НБУ лицензию, которая позволит рассчитываться в отделениях платежной картой.

Об этом сообщается на сайте предприятия.

"Национальный банк Украины выдал ПАО "Укрпочта" лицензию на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов, а также зарегистрировал договоры об участии ПАО "Укрпочта" в международных платежных системах VISA и MasterCard", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что для расчета карточками в отделениях Укрпочты через систему госзакупок Prozorro закупили 5 тысяч платежных терминалов.

В Украине лицензию на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов имеют 61 небанковское финансовое учреждение, а теперь и Укрпочта.

Ранее "Страна" сообщала, что "Укрпочта" повысит стоимость своих услуг почти в половину.

Также "Укрпочта" в два раза сократила количество почтовых ящиков в столице.