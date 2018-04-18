В Украине успешно испытали новую модификацию противотанкового управляемого ракетного комплекса (ПТРК) "Скиф" - экспортной версии украинского ПТРК "Стугна-П".

Испытания прошли на одном из военных полигонов провели, сообщает пресс-служба КБ "Луч".

Конструкция усовершенствованного противотанкового управляемого ракетного комплекса "Скиф" претерпела ряд изменений. Все модификации были направлены на адаптацию пусковой установки для использования ее в условиях мягких грунтов и песка.

"Сама ракета не изменилась, поскольку изначально разрабатывалась для применения в любых климатических и погодных условиях, без исключений", - указано в сообщении.

В КБ "Луч" отметили, что уникальная разработка имеет ряд технических преимуществ, которые гарантируют уничтожение подвижных и неподвижных современных бронированных целей, имеющих комбинированную, разнесённую или монолитную броню, в том числе с динамической защитой.

"Кроме этого, украинский ракетный комплекс также способен поражать малоразмерные цели типа долговременных огневых точек, танки в окопе, легкобронированные объекты и вертолеты, что делает его универсальным огневым средством сдерживания на поле боя", - сообщили журналистам.

Видео: facebook.com/kbluchua

Как сообщала "Страна", в Украине успешно испытали отечественный ракетный комплекс "Ольха". По словам Порошенко, он получил доклад, что все четыре выпущенные ракеты комплекса попали в цель.

Отметим, что Порошенко поблагодарил Трампа за Javelin.