Следствие не заявляло о причастности сына экс-президента Виктора Януковича Александра к счетам, из которых был снят арест по уголовному делу о завладении государственными средствами.

Соответствующее заявление обнародовал Печерский райсуд Киева, который ранее удовлетворил снятия ареста.

"Сообщаем, что ни в каких документах, предоставленных в суд органом досудебного расследования фамилия (Александра Януковича - Прим. Ред) не указывалась", - отмечает суд.

В заявлении также говорится, что возможная причастность сына экс-президента не озвучивалась "в судебном заседании представителями органа расследования".

Фото: facebook.com/Pecherskcourt/

Пресс-секретарь Януковича-младшего Юрий Кирасир также заявил, что компании, с которых сняли арест "не имеют никакого отношения к А. Януковичу и его активам".

"Тиражирование ряда СМИ информации с заголовком "С банковских счетов компаний Януковича суд снял арест "не более чем попытка создать громкий информационный повод там, где его нет", - написал Кирасир в Facebook.

Фото: facebook.com

В то же время, пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган год назад сообщала о повторном аресте счетов по делу. Она писала тогда, что "есть достаточно оснований считать, что фактическим владельцем указанных денежных средств является А.Янукович".

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