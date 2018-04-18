После окончания этого сезона в донецком Шахтере произойдут серьезные изменения. Команду покинет ряд игроков, у которых закончились контракты (в частности речь идет о Бернарде и Фреде - Прим.Ред.).

Также нет ясности и с будущим главного тренера горняков Паулу Фонсеки, чей контракт также истекает этим летом.

На этом фоне появилось сообщение, что аргентинский форвард Шахтера Факундо Феррейра находится в сфере интересов Бенфики. Об этом сообщает портал Sportarena cо ссылкой на португальский источник Record.

По информации источников, агент Феррейры требует для своего клиента зарплату в размере 2,5 миллиона евро в год, а также 5 миллионов евро в качестве бонуса за подписание контракта.

В то же время, за самого игрока Бенфике не придется платить. Его договор с Шахтером истекает по завершении сезона, и если он его не продлит, то летом получит статус свободного агента.

Также источник утверждает, что руководство лиссабонского клуба осведомлено о заинтересованности в Феррейре представителей Серии А. Речь идет об Интере, Роме, Сампдории, Фиорентине и Болонье.

В структуре Шахтера форвард пребывает с середины 2013 года, за его трансфер клуб заплатил 9 миллионов евро Велес Сарсфилду.

При этом закрепиться в составе донецкой команды нападающему удалось лишь в 2016 году, когда он стал основным игроком. В нынешнем сезоне 27-летний Феррейра сыграл в 38 поединках во всех турнирах, в которых отметился 28 голами.