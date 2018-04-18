Украинец пытался ввезти из России 300 пакетов с кальянной смесью в бензобаке
В бензобаке автомобиля украинца, возвращавшийся из России, пограничники нашли почти 300 пакетов смеси для кальяна.
Об этом сообщает в среду пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины.
33-летний гражданин Украины возвращался из РФ через пункт пропуска "Гоптовка" на автомобиле Nissan.
"Во время погранично-таможенного оформления правоохранители приняли решение о проведении углубленного осмотра этого автомобиля. В результате в транспортном средстве общая осмотровая группа нашла тайник. В бензобаке иномарки было спрятано почти 300 пакетов смеси для кальяна", - сообщает Госпогранслужба.
Сейчас товар и автомобиль изъяты в установленном порядке и переданы работникам фискальной службы.
Ранее "Страна" сообщала, что пограничники нашли в рюкзаке украинского водителя древнее оружие и предметы старины.
Также украинец пытался быстро выехать в Россию на товарном поезде.