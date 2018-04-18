Работники внутренней безопасности Национальной полиции Украины задержали 34-летнего россиянина, который предлагал автомобиль стоимостью 300 тысяч грн в качестве взятки руководителю одного из подразделений полиции Львова. Об этом сообщает пресс-служба Департамента внутренней безопасности Нацполиции.

Проживающий во Львове гражданин России расчитывал на то, что полицейский, получив незаконное вознаграждение, не станет заводить на него уголовное дело по статье "Сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией". Однако руководитель подразделения полиции обратился в подразделение внутренней безопасности с заявлением о том, что ему предлагают взятку.

"Поступил рапорт от начальника Управления по борьбе с торговлей людьми полиции Львовской области. 35-летний подполковник полиции сообщил, что к нему обратился житель Львова, уроженец Российской Федерации. В отношении него местной полицией было начато уголовное производство по ч. 3 ст. 303 - сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией - Уголовного кодекса Украины. Мужчина выразил милиционеру предложение: закрытие уголовного производства в обмен на ключи от автомобиля, рыночная стоимость которого - 300 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Когда злоумышленник пришел к полицейскому с "подарком", который припарковал под окнами административного здания полиции, его задержали сотрудники областного управления внутренней безопасности полиции и местной прокуратуры №2. Автомобиль изъят в качестве вещественного доказательства.

Прокуратура начала уголовное производство по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины. Неудавшемуся взяткодателю объявлено подозрение в совершении правонарушения. Задержанному избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

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