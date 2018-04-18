Чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа намерен перенять опыт его экс-соперника Владимира Кличко. Британский спортсмен уверен, что знания нашего чемпиона помогут подготовиться к следующим боям.

Об этом сообщает Sky Sports.

"Если Кличко сможет передать мне часть своего опыта, я думаю, это поможет мне стать еще лучше. Он определенно мне нужен. Я его очень уважаю. У него в голове энциклопедия бокса. Я всегда смотрел на Кличко как на лучшего, даже после того, как его победил, потому что он сделал больше, чем я", - цитирует Джошуа.

На днях британец заявил, что свой следующий бой, скорее всего, проведет против россиянина Александра Поветкина или американца Джаррелла Миллера.

29 апреля 2017 года Джошуа победил в поединке с Кличко техническим нокаутом.

Как сообщала "Страна", Поветкин в пятом раунде отправил Прайса в нокаут. С самого начала боксерского поединка он пошел в наступление.

Напомним, что Джошуа одержал победу над Паркером и стал обладатем трех поясов.