Трамп встретится с Меркель в Белом доме
Президент США Дональд Трамп 27 апреля 2018 года проведет встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Об этом сообщает Reuters.
"Президент США Дональд Трамп 27 апреля встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в ходе встречи в Белом доме Трамп и Меркель обсудят ряд геополитических и экономических вопросов.
Меркель в конце марта 2018 года в телефонном разговоре с Трампом призвала к диалогу по торговой политике между ЕС и Соединенными Штатами "с учетом основанной на правилах международной торговой системы".
Ранее "Страна" сообщала, что Германия отказалась участвовать в ракетном ударе по Сирии.
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