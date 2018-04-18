Президент США Дональд Трамп 27 апреля 2018 года проведет встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Об этом сообщает Reuters.

"Президент США Дональд Трамп 27 апреля встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в ходе встречи в Белом доме Трамп и Меркель обсудят ряд геополитических и экономических вопросов.

Меркель в конце марта 2018 года в телефонном разговоре с Трампом призвала к диалогу по торговой политике между ЕС и Соединенными Штатами "с учетом основанной на правилах международной торговой системы".

Ранее "Страна" сообщала, что Германия отказалась участвовать в ракетном ударе по Сирии.

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