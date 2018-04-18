В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о поддержке обращения президента Украины Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии православной церкви в Украине.

Соавторами данного проекта постановления стали спикер Верховной Рады Андрей Парубий, первый вице-спикер Ирина Геращенко, лидеры фракций Артур Герасимов (фракция "Блок Петра Порошенко"), Максим Бурбак (фракция "Народный фронт"), Юлия Тимошенко (фракция "Батькивщина"), Олег Ляшко (фракция Радикальной партии), Олег Березюк (фракция "Самопомич"), а также представитель президента в Верховной Раде, член фракции БПП Ирина Луценко и другие парламентарии.

Фото: rada.gov.ua

"Поддерживая важность предоставления томоса об автокефалии православной церкви в Украине, на основе которого она сможет занять достойное место в семье поместных православных церквей, Верховная Рада Украины постановляет: поддержать обращение президента Украины к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии православной церкви в Украине", - сказано в документе.

К документу также прилагается соответствующее обращение президента Украины, в котором Порошенко просил Вселенского патриарха о предоставлении томоса об автокефалии православной церкви в Украине.

"Этот долгожданный документ станет не только торжеством православия, но и актом глубокой исторической справедливости, потому что именно из Царьграда пролился на нашу благословенную землю свет христианской веры", - сказано в тексте президентского обращения.

Порошенко отмечает, что этот "долгожданный документ еще больше укрепит религиозную свободу в Украине и межконфессиональный мир, усилит права и свободы граждан".

В тоже время фракция "Оппозиционного блока", которая не собирается голосовать за это обращение и уже осудила церковные инициативы президента, заявила, что готовит свое, альтернативное, обращение к Вселенскому патриарху.

"Мы обратимся к Вселенскому патриарху Варфоломею I с призывом поддержать каноническую православную церковь Украины, - сказал лидер ОБ Юрий Бойко. - Мы будем говорить о том, что преодоление раскола в украинском православии и создание поместной церкви возможны только в результате внутрицерковного процесса, созданного усилиями церкви и духовенства без какого-либо участия политиков с их предвыборными играми. Государство не имеет права вмешиваться в дела церкви".

Ранее "Страна" проанализировала, как власть готовится создавать поместную Церковь в Украине и к чему это ее приведет.

Как сообщала "Страна", Новинский назвал идею Порошенко по поместной церкви частью предвыборной кампании.

Мы писали, что киевский патриархат поддержал обращение Порошенко к Варфоломею о даровании автокефалии.