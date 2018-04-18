Для получения нового транша кредита Международного валютного фонда (МВФ) Украине нужно принять закон о создании Антикоррупционного суда и утвердить механизм автоматического корректирования газовых тарифов до рыночного уровня. Об этом в Вашингтоне заявил министр финансов Александр Данилюк, передает "Интерфакс-Украина".

"Принятие закона об Антикоррупционном суде – это №1 требования МВФ", – сказал Данилюк.

Министр напомнил, что законопроект прошел первое чтение, и ко второму чтению к нему поданы многочисленные правки, что усложняет окончательное голосование.

"Но я вполне оптимистичен по поводу прохождения закона", – заявил глава Минфина, назвав в качестве сроков апрель-май этого года. По его мнению, такому позитивному исходу содействует внутреннее давление на Верховную Раду, позиция правительства и внешние обязательства Украины.

В отношении ведущейся дискуссии с МВФ о повышении тарифов на газ Данилюк указал, что она не столько о конкретные ценах, сколько о создание в стране конкурентного рынка газа, так как не роль правительства регулировать тарифы.

Отметим, что МВФ настаивает на переходе к автоматическому регулированию тарифов в зависимости от цены импортного газа. В случае если это условие будет выполнено, цены на газ для населения и предприятий теплокоммунэнерго вырастут примерно на 30 процентов при нынешнем уровне цен на импорт.

Ранее сообщалось, что НБУ рассчитывает на $2 млрд кредита от МВФ и прогнозирует поступление очередного транша в начале третьего квартала 2018 года.