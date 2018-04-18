Компания Киевэнерго накопила перед Нафтогазом долг в размере в 4,7 млрд гривен. Об этом заявил директор Киевской энергоснабжающей компании (дочернее предприятие Киевэнерго) Андрей Таляр, сообщают "Украинские новости".

"Долг перед Нафтогазом составляет 4,7 млрд грн", заявил Таляр.

При этом половину этой суммы составляет государственная задолженность по выплате компенсаций. Задолженность потребителей перед Киевэнерго по состоянию на 1 апреля составляет 4,8 млрд гривен.

Отмечается, что в декабре 2017 года Киевэнерго констатировала задолженность предприятия перед Нафтогазом в сумме 3,1 млрд гривен.

Напомним, отопительный сезон в Киеве уже завершен.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве возле здания "Киевэнерго" прогремел взрыв.

Также мы сообщали, что в ГФС подтвердили законность многомиллиардного штрафа для главы "Нафтогаза".