Уже неделю никак не стихнет скандал после четвертьфинального матча Лиги чемпионов Реал - Ювентус, в котором английский судья Майкл Оливер поставил сомнительный пенальти в ворота Юве на последних секундах матча, и тем самым, закрыл им дорогу в полуфинал.

Легендарный голкипер Джанлуиджи Буффон вышел из себя в том эпизоде и обозвал арбитра животным, у которого вместо сердца мусор в груди. После такого Буффон был удален с поля.

В соцсетях началась настоящая травля арбитра, и дело дошло до того, что полиция Британии выделила Майклу Оливеру круглосуточную охрану.

Чтобы как-то сбить неутихающий накал страстей президент УЕФА Александр Чеферин публично заявил, что Буффон был неправ.

"То, что сказал Буффон, - неправильно, ему не стоило этого делать. Но я могу понять его в плане накала игры. Конечно, пенальти на 93-й минуте матча разочаровывает. После матча я сразу же поговорил с президентом Ювентуса Андреа Аньелли, и я знаю, что он поступил как джентльмен. Он никого не оскорблял и не был агрессивным, это же подтвердил делегат матча. Хотя, конечно, он был так же разочарован, как и Буффон, и местами не мог скрыть эмоций", - заявил Чеферин в интервью La Gazzetta dello Sport.