В Украине планируют учредить новые профессиональные праздники. Кабмин принял проекты указов президента Петра Порошенко к рассмотрению на сегодняшнем заседании.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Проекты указов президента Украины касались Дня Государственной фискальной службы, Дня пограничника, Дня профессиональных союзов и Дня работника Государственной уголовно-исполнительной службы.

В частности, в проектах указов предполагается, что День профессиональных союзов будет отмечаться во второе воскресенье октября, а День работника Государственной уголовно-исполнительной службы - 22 апреля.

Также предлагается учредить День Государственной фискальной службы 21 мая (вместо Дня сотрудников налоговой и таможенной службы, который праздновался 18 марта), а День пограничника перенести на 6 мая (ранее 28 мая).

Как сообщала "Страна", в Украине назначили новый праздник 16 февраля: День военного журналиста.