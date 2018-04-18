В Украине проведут монетизацию субсидий для домохозяйств в два этапа.

Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева в эфире телеканала "112 Украина".

"На первом этапе мы планируем монетизировать субсидии для тех домохозяйств, которые имеют индивидуальное отопление, то есть используют газ или электроэнергию для отопления помещений. Мы им планируем выдавать средствами, установив серьезную ответственность за неуплату коммунальных услуг", - рассказал он.

Второй этап будет касаться тех, кто получает субсидии, проживая в многоквартирных домах, где есть централизованное отопление.

"Там, мы считаем, должны быть спецсчета, с карточками, потому что, если вы не платите за жилищно-коммунальные услуги и у вас индивидуальное отопление, вас исполнитель услуги может в любой момент просто лишить этой услуги. Для того, чтобы ее восстановить, вам надо заплатить", - сказал министр.

Рева отметил, что в этом случае планируется ввести спецсчет, чтобы избежать случаев, когда за неуплату услуг некоторыми жильцами многоквартирных домов отключают весь дом.

"Когда мы говорим о многоквартирном доме, если вы платите, а ваш сосед - нет, нельзя его отключить, а вас – нет, это нужно отключить весь дом. Поэтому здесь есть проблема. Чтобы этой проблемы не было, - спецсчет, и человек с этого счета будет иметь право заплатить по определенным счетам за те коммунальные услуги, которые он получит", - подчеркнул министр.

По его словам, по окончанию сезона, если человек рассчитался и у него остались средства, он может их снять и использовать так, как считает нужным.

Этап, когда средства должны направляться из бюджета не предприятиям, а гражданам, которые будут оплачивать жилищно-коммунальные услуги, планируется ввести с 1 января 2019 года.

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