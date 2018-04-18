Продолжается эпопея с возможным участием харизматичного форварда сборной Швеции Златана Ибрагимовича в чемпионате мира-2018, который пройдет этим летом в России.

Напомним, что сам Златан Ибрагимович, неоднократно заявлял о том, что может вернуться в сборную Швеции, чтобы сыграть на Мундиале. Однако, в дело вмешались функционеры ФИФА, которые могут запретить Златану выступление из-за того, что он сотрудничал с букмекерской компанией Bethard.

Букмекеры сделали ставку на Ибрагимовича и не прогадали, фото: bethardgroupaffiliates.com

Впрочем, сам Ибрагимович сохраняет позитивный настрой и выстраивает большие планы на Мундиаль.

Как передает Футбол 1, футболист в эфире одного из американских телешоу, в присущей ему образной мере высказался о своем противостоянии с ФИФА.

"Да, я собираюсь поехать на чемпионат мира. Если я скажу больше, они меня повесят. Поэтому нужно быть осторожным с тем, что ты говоришь. Чемпионат мира без меня - это не чемпионат мира", - заявил Златан Ибрагимович.

Ранее "Страна" сообщала, что ФИФА опровергла участие медведя в церемонии открытия ЧМ-2018.