На сегодняшнем судебном заседании подозреваемый в подготовке таракта нардеп Надежда Савченко Сначала заявила поддержку позиции своего адвоката и прокомментировала суть материалов открытого против нее уголовного дела.



Надежда Савченко указывает, что протоколы допросов свидетелей по её делу свидетельствуют о том, что за ней более года незаконно следили и осуществляли следственные действия. В частности, свидетель Березень заявил на допросе, что в августе прошлого года он записывал Савченко на диктофон

"Попробуете меня тронуть, буду писать заявление и считать это пытками",- заявила Савченко

"В суде по делу встретимся по сути, я разобью ваши доказательства полностью", -пообещала арестованный нардеп.

"Ко мне в рот лезть не дам",- добавила нардеп.

Кроме того, Савченко заявила, что в материалах дела есть показания свидетеля Ляща, где он утверждает что убирал окурки от сигарет марки Прилуки (красные) после встречи с Савченко и Рубаном на территории воинской части в Хмельницком. Савченко утверждает, что эти сигареты курила она, и на них есть ее биоматериалы.

Ранее "Страна" писала о том, что Вера Савченко рассказала подробности 8-часовой проверки Надежды на полиграфе.

Также мы сообщали, что суд в Киеве рассматривает вопрос принудительного забора биоматериалов Савченко.